Vakbond coureurs Formule 1 hoopt op mooie race in Djedda

De coureurs van de Formule 1 staan achter de beslissing om de Grand Prix in Saoedi-Arabië door te laten gaan. “We hopen dat de wedstrijd vooral de herinnering in gaat als een goede race en niet vanwege het incident”, laat de GPDA, de vakbond van de coureurs, weten.”

“Vrijdag was het een moeilijke dag voor de Formule 1 en een slopende dag voor de coureurs”, doelt de GPDA op de raketaanval tijdens de eerste vrije training op een oliedepot in de buurt van het circuit in Djedda. “Het was moeilijk om geconcentreerd te blijven racen toen al die rook zichtbaar werd.”

De coureurs van de Formule 1 spraken vrijdagavond ruim vier uur over de gevolgen van de aanslag. Ze besloten dit weekeinde verder te racen nadat de plaatselijke autoriteiten hun veiligheid had gegarandeerd.

Om 15.00 uur begint de derde vrije training. De kwalificatie gaat om 18.00 uur van start