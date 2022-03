Verstappen vierde in kwalificatie Grote Prijs van Saudi-Arabië

Max Verstappen is in een bewogen kwalificatie van de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 als vierde geëindigd. Sergio Pérez kwam tot de beste tijd, 1.28,200. De Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen start derhalve zondag in zijn Red Bull vanaf poleposition. Verstappen reed 1.28,461.

Charles Leclerc was in zijn Ferrari goed voor de tweede tijd. De Monegask, al winnaar van de openingsrace in Bahrein, was eerder in de vrije trainingen drie keer de snelste geweest. Zijn ploeggenoot Carlos Sainz was de nummer 3 van de kwalificatie.

“We moeten wel een paar dingen analyseren”, reageerde Verstappen bij Viaplay. “Het was niet echt goed. Ik had onvoldoende grip en miste ook de juiste balans. Daardoor kon ik niet aanvallen. Dit is niet wat je wilt in de kwalificatie.”

Pérez stond niet eerder op pole. “Ongelooflijk, wat een rondje”, zei hij opgetogen. “Ik kan er nog duizend rijden, maar beter dan dit wordt het niet. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht in de kwalificatie sneller te zijn dan de Ferrari’s. Dit is mooi. Hopelijk kunnen we ze morgen verslaan.”

De kwalificatie lag langere tijd stil na een zware crash van Mick Schumacher. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de Duitser geen zware verwondingen heeft opgelopen, al werd hij wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Daarvoor was de sessie al onderbroken na een crash van de Canadees Nicholas Latifi.

Lewis Hamilton viel al in het eerste deel van de kwalificatie af. In zijn Mercedes kwam de voormalig wereldkampioen niet verder dan de zestiende plek, waardoor hij zondag in de achterhoede van start gaat. Het was voor het eerst sinds 2017 dat Hamilton de zogenoemde Q1 niet doorstond.