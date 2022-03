Formule 1-coureur Mick Schumacher van het team van Haas is zwaar gecrasht in de kwalificatie van de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De wedstrijd werd onmiddellijk stilgelegd. Over de toestand van de Duitser is nog niets bekendgemaakt, al heeft hij naar verluidt via de boordradio wel gesproken met zijn teamleiding. Medisch personeel is bij de coureur aanwezig.

De auto van Schumacher is zwaar beschadigd.