Formule 1-team Mercedes ondergaat ‘pijnlijke les in nederigheid’

Het Formule 1-team van Mercedes ondergaat momenteel een “les in nederigheid”. Dat zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal, die in de eerste twee grands prix van dit seizoen een bijrol speelt. George Russell eindigde zondag in de race in Saudi-ArabiĆ« als vijfde met meer dan 30 seconden achterstand op winnaar Max Verstappen, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton scoorde met zijn tiende plaats nog net 1 punt voor het kampioenschap.

“Het is uiterst pijnlijk dat we niet meer in die strijd vooraan zijn verwikkeld. Dat was de afgelopen acht jaar wel het geval en erg leuk”, aldus Wolff. “Maar we rusten niet tot we weer terug zijn aan het front. We krijgen nu een les in nederigheid en dat is helemaal niet leuk, maar uiteindelijk komen we hier sterker uit.”

Mercedes won de afgelopen acht jaar het kampioenschap bij de constructeurs. In die periode won Hamilton zes van zijn zeven individuele titels. Het team is er afgelopen winter niet in geslaagd de ingrijpende aerodynamische regelwijzigingen goed over te brengen op de Formule 1-auto. Hamilton en Russell hebben last van een ‘stuiterende’ auto die pure snelheid tekortkomt. “We hebben duidelijk niet de auto die we willen en komen op allerlei fronten tekort”, bekent Wolff.