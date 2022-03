Schaker Karjakin overweegt beroep tegen uitsluiting

De Russische grootmeester Sergej Karjakin overweegt volgens persbureau Tass beroep aan te tekenen tegen zijn uitsluiting voor een half jaar. De internationale schaakfederatie FIDE besloot daartoe omdat de 32-jarige Rus de invasie in Oekraïne steun had betuigd.

Karjakin, die in 2016 om de wereldtitel tegenover de Noor Magnus Carlsen aan het schaakbord zat, stelde zich onlangs vierkant op achter de Russische president Vladimir Poetin, die het leger opdracht gaf het buurland binnen te vallen. In 2014 juichte de schaakgrootmeester ook al de annexatie van de Krim toe, het schiereiland waar hij werd geboren. Karjakin deed tot 2009 namens Oekraïne mee aan toernooien.

Door de strafmaatregel van de FIDE mist Karjakin het WK-kandidatentoernooi, dat 16 juni begint. “Nu denk ik alleen aan een beroepsprocedure. Daar staan 21 dagen voor, en een week is al voorbij. We moeten dus opschieten in deze kwestie”.

Moskou raakte ook al de organisatie van de Schaakolympiade kwijt en het FIDE-congres. Daarnaast is het Russische schakers verboden ergens mee te doen onder eigen vlag.