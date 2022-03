Tennisser Koolhof naar dubbelfinale Miami

Tennisser Wesley Koolhof heeft de finale bereikt op het masterstoernooi van Miami. Met zijn Britse partner Neal Skupski was hij in de halve finales na een supertiebreak te sterk voor de Italianen Simone Bolelli en Fabio Fognini: 6-1 3-6 10-5.

De tegenstander van het Nederlands/Britse koppel komt uit de partij tussen de Australiƫrs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis en de Pools/Amerikaanse combinatie Hubert Hurkacz en John Isner.

De 32-jarige Koolhof is de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel. Met Skupski veroverde hij dit jaar al drie titels: in Adelaide, Melbourne en Doha. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.