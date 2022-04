Oud-winnares Blaak heeft nog lang niet genoeg van ‘Vlaanderen’

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak staat zondag voor de vijftiende keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Terugdenkend aan die eerste jaren concludeert ze dat er “mega” veel veranderd is in het vrouwenwielrennen. Blaak zag in haar beginjaren de rensters op straat hun rugnummer opspelden, tv-coverage was er amper en het grootste deel van het peloton had een baan naast het fietsen.

Blaak (32) eindigde liefst zeven keer in de top 10 van de klassieker waar de Vlamingen niet over raken uitgepraat. Eén keer won ze: in 2020 toen er vanwege corona pas in het najaar en zonder publiek werd gekoerst. “Toevallig had ik het er met Demi (Vollering) nog over. Die zei: dat moet ook saai zijn geweest. Maar je bent zo gefocust.”

Ze was 18 jaar bij haar debuut in ‘de Ronde’. Het was even wennen, die kasseistroken. “Ik dacht al na 10 kilometer: dit wordt niks. Ik herinner me verder alleen nog dat ik samen met Lizzie Deignan afstapte en we samen in een of andere bezemwagen naar de finish zijn gereden.” Van de top 10 van 2008 fietsen er nog twee: Marianne Vos en de Italiaanse Marta Bastianelli.

Het waren andere tijden. “Als je terugkijkt naar foto’s uit die tijd zie je wel dat het er nu veel professioneler aan toegaat. Met AA Drink waren wij de enige ploeg met een bus, de andere rensters stonden gewoon op straat hun nummer op te spelden. De meesten werkten nog of studeerden. Ervan leven was maar voor een klein groepje weggelegd. Op tv kwamen we niet, of hooguit de laatste meters. Voor een ploeg van zes rensters was er een verzorger.”

Het werd allemaal beter en Blaak had ook nog het geluk dat ze altijd voor topteams uitkwam, sinds vorig jaar voor SD Worx. Vrijwel alle rensters leven als wielerprof, het laatste uur van de koers is live op tv. “Dan zie je pas hoe interessant vrouwenwielrennen is.”

Twee jaar geleden was Amy Pieters nog goud waard voor Blaak, die haar ploeggenote in de groep achter haar wist voor het afstopwerk. Pieters ligt al drie maanden in coma na een trainingsongeval. “Tijdens ons trainingskamp in december zei ze nog dat ‘Vlaanderen’ haar hoofddoel was. Iedereen denkt daaraan.”

Eigenlijk zou het haar laatste Ronde van Vlaanderen worden. Blaak, woonachtig in Berkel en Rodenrijs, zou na dit voorjaar ploegleider worden maar kwam terug op dat besluit. Wel kondigde ze een pauze aan als haar kinderwens vervuld wordt. “Mocht ik zwanger worden dan ga ik er gewoon even tussenuit. Ik heb gemerkt dat ik wielrennen nog veel te leuk vind. Die zestiende komt er wat mij betreft ook wel.”