Van Aert door coronabesmetting niet in Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert doet komende zondag definitief niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kopman van Jumbo-Visma heeft positief getest op het coronavirus en kan niet starten, zo meldt hij in een korte videoboodschap.

Van Aert gold als een van de topfavorieten voor de zege. Hij won dit jaar al de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke. In 2020 eindigde hij als tweede in ‘Vlaanderens Mooiste’. Toen verloor hij in een zinderende eindsprint van Mathieu van der Poel.

De Belg wordt vervangen door neoprof Mick van Dijke, meldde de ploeg al eerder. De andere zes renners van Jumbo-Visma zijn Nederlands kampioen Timo Roosen, Mike Teunissen, de Belgen Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck, de Fransman Christophe Laporte en de Italiaan Edoardo Affini.