Geblesseerde Van der Mark mist openingsrace WK Superbike

Motorcoureur Michael van der Mark gaat volgend weekeinde niet van start op het Spaanse circuit Motorland Aragón in de openingsrace van het WK Superbike. De coureur uit Bergschenhoek heeft vorige maand zijn been gebroken en is niet op tijd hersteld. Het fabrieksteam van BMW heeft Ilja Michaltsjik uit Oekraïne aangewezen als vervanger.

Van der Mark brak zijn rechteronderbeen door een val tijdens een training op zijn mountainbike. De 29-jarige wegracer onderging vorige week een operatie. Hij is al begonnen aan een intensief revalidatieprogramma, maar de race in Aragón komt nog te vroeg.

“Het is een moeilijke beslissing geweest, maar op dit moment moet ik slim zijn en kalm blijven, want dit is de enige manier om verder te komen in mijn herstel. Ik mis de samenwerking met het team en het rijden met mijn BMW, maar op dit moment is mijn doel om zo snel mogelijk weer fit te zijn”, aldus Van der Mark, die aan zijn achtste seizoen in de klasse van de 1000cc-motoren begint. Het wordt zijn tweede jaar voor het fabrieksteam van BMW.