KNVB wenst Van Gaal beterschap maar zwijgt over kennis van ziekte

De KNVB heeft bondscoach Louis van Gaal “veel beterschap” gewenst. De 70-jarige Van Gaal maakte zondagavond in de talkshow van Humberto Tan bekend dat hij al geruime tijd lijdt aan prostaatkanker. De KNVB wil niet zeggen hoe lang de bond hiervan al op de hoogte was.

“Wat een werkgever en werknemer bespreken, is iets wat tussen beiden moet blijven”, aldus een woordvoerder. “Louis is de bondscoach en een werknemer van de KNVB. Natuurlijk hebben we hem veel beterschap gewenst.”

De voetbalbond stelde Van Gaal in augustus vorig jaar voor de derde keer aan als bondscoach van het Nederlands elftal. Op dat moment had hij al prostaatkanker, zo bracht de Amsterdammer zondag naar buiten. “Ik ben al 25 keer bestraald.”

Dat gebeurde ook tijdens de interlandperiodes met Oranje, zonder dat de internationals daarvan op de hoogte waren. “In iedere periode ben ik ’s avonds of ’s nachts naar het ziekenhuis gegaan, zonder dat de spelers het wisten. Zij weten het nu nog niet. Die zien dan steeds die blozende wangen van me en denken: wat een gezonde peer is dat. Maar dat ben ik natuurlijk niet”, aldus Van Gaal. “Ik denk dat je zoiets niet moet vertellen aan mensen met wie je werkt. Het beïnvloedt misschien hun keuzes, hun daadkracht of wat dan ook. Maar het vergt wel een hoop management.”

Volgende week gaat een documentairefilm over Van Gaal in première en daarin komt ook zijn ziekte aan bod. De bondscoach vertelde daar zondag op tv voor het eerst publiekelijk over. Van Gaal is vastbesloten om eind dit jaar ‘gewoon’ met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. Daarna stopt hij als bondscoach.

De onthulling van Van Gaal over zijn ziekte leidde tot een stroom aan reacties uit de voetbalwereld, van onder meer zijn oude clubs Manchester United, FC Barcelona, Bayern München, Sparta Rotterdam, AZ en Telstar. Ook Real Madrid, de grote rivaal van Van Gaals oude club Barcelona, stuurde een steunbetuiging via Twitter. Sommige clubs plaatsten op social media een hartje bij een foto van Van Gaal. Dat deed de KNVB ook op OnsOranje, het officiële account van het Nederlands elftal.