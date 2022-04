Alaphilippe sprint naar winst tweede rit Ronde van Baskenland

De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De 29-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl was duidelijk de snelste in de massasprint. Tot 500 meter van de finish leek de Spanjaard Ibon Ruiz in zijn eentje op weg naar de overwinning, maar hij werd achterhaald door het peloton.

Alaphilippe ging de sprint al vroeg aan, maar zijn voorsprong op de achtervolgers bleef ruim. Achter hem haalden ook de Fransman Fabien Doubey en Quinten Hermans uit Belgiƫ het podium.

Het peloton liet de kopgroep, met daarin vier Spanjaarden, lang aan de leiding. Op 13 kilometer van het einde vluchtte Ruiz en ging alleen verder, maar zijn voorsprong liep richting de finish steeds verder terug. Ook de andere renners uit de kopgroep bleken niet sterk genoeg om het peloton voor te blijven.

Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic, die maandag de openingstijdrit won, blijft aan de leiding in het klassement, op 5 seconden gevolgd door de Belg Remco Evenepoel.

De Ronde van Baskenland duurt tot en met zaterdag. Deze tweede etappe van ruim 207 kilometer, ging van Leitza naar Viana. Deze langste rit van de koers was voor sprinters een zeldzame kans op een etappezege.