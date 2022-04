Olympisch kampioene ritmische gymnastiek uit Israël stopt ermee

Ritmisch gymnaste Linoy Ashram (22) zet per direct een punt achter haar loopbaan. De Israëlische gymnaste won afgelopen zomer in Tokio olympisch goud op de meerkamp. Met haar overwinning was Ashram de eerste niet-Russin die een olympische titel won in de ritmische gymnastiek. Sinds 2000 hadden de Russen alle olympische titels in deze discipline opgeëist.

“Een sporter moet weten wanneer het tijd is om afscheid te nemen. Ik heb mijn droom zien uitkomen. Dat mijn visitekaartje nu zegt dat ik olympisch kampioene ben, geeft aan dat het het waard was om deze weg af te leggen”, zei Ashram tijdens een persmoment.

De Israëlische blijft betrokken bij de sport en neemt een rol als coach op zich. Ze sluit aan bij het team van haar oud-coach Ayelet Sussman.

De 22-jarige Ashram won naast de olympische titel ook zes zilveren en vijf bronzen WK-medailles. Bij de Europese kampioenschappen van 2020 won ze goud in de meerkamp.