De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken van de FIBA Europa Cup. De ploeg van coach Geert Hammink verloor het uitduel tegen het Turkse Bahcesehir met 90-82.

Vorige week had ZZ Leiden de eerste wedstrijd in de halve finales thuis ook al verloren, toen met 77-71. Jhonathan Dunn was de topscorer aan Leidse kant met 21 punten.