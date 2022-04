Fitte Schumacher krijgt opdracht ‘voorzichtig’ te rijden

Mick Schumacher maakt zonder fysieke klachten zijn comeback bij het Formule 1-team Haas in de Grand Prix van Australië. De Duitser moest twee weken geleden de race in Saudi-Arabië overslaan na een zware crash in de kwalificaties. “Ik voel me heel goed, er zijn geen naweeën”, vertelde de 23-jarige zoon van racelegende Michael Schumacher in aanloop naar de race in Melbourne.

De Duitser reed zijn auto volledig in puin op het circuit van Djedda. Hij stapte wonderbaarlijk genoeg ongedeerd uit het wrak en doorstond ook de medische controles, maar het Amerikaanse team besloot uit voorzorg Schumacher niet te laten starten in de race. Bijkomend probleem was dat Haas onvoldoende reserve-onderdelen had om de auto weer op te bouwen. Teambaas Günther Steiner schatte de schade op bijna 1 miljoen euro.

Steiner liet in Melbourne weten dat Haas geen reserve-chassis heeft. Het betekent dat Schumacher zich geen nieuwe crash kan permitteren. “Hij moet voorzichtig zijn, want we hebben geen vangnet”, waarschuwde Steiner. Schumacher zei dat hij de race niet anders zal benaderen. “Je probeert altijd om niet te crashen, maar ook om zo snel mogelijk te rijden”, legde hij uit. “Je moet iets riskeren en dat heb ik gedaan.”