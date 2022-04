Tennisster Halep neemt coach over van Serena Williams

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft de coach van Serena Williams overgenomen. De 51-jarige Fransman Patrick Mouratoglou fungeert voorlopig als coach van de voormalig nummer 1 van de wereld. Williams is al ruim negen maanden niet meer in actie gekomen.

De 40-jarige Amerikaanse, winnares van 23 grandslamtitels, speelde eind juni haar laatste partij. In de eerste ronde van Wimbledon moest ze vanwege een enkelblessure opgeven. Williams sloeg de Olympische Spelen over en meldde zich later vanwege een hamstringblessure ook af voor de US Open.

Mouratoglou, sinds 2012 de coach van de voormalig nummer 1 van de wereld, heeft naar eigen zeggen van Williams toestemming gekregen om voorlopig met een andere tennisster te gaan werken. “Ik heb het coachen de afgelopen acht maanden heel erg gemist, het is mijn passie”, zei de Fransman. “Het voelt alsof ik nog zoveel te geven heb.”

Halep verbrak vorig jaar de samenwerking met coach Darren Cahill, onder wiens leiding ze Roland Garros won en nummer 1 van de wereld werd. De Roemeense won ook een keer Wimbledon.