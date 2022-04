Mountainbikester Terpstra tweede in wereldbeker Brazilië

Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd crosscountry in het Braziliaanse Petrópolis als tweede geëindigd. De 31-jarige Nederlandse, afgelopen jaar al tweede op de EK en WK, moest alleen de Australische Rebecca McConnell voor zich dulden. Loana Lecomte uit Frankrijk werd derde.

Lecomte reed lang aan de leiding in de wedstrijd in het Braziliaanse bos, maar werd bijgehaald door Terpstra. In de slotfase van de race haalde McConnell Terpstra nog in, nam een voorsprong en gaf die niet meer weg. Terpstra kwam uiteindelijk op 17 seconden binnen. Anne Tauber eindigde als tiende.