Velzeboer derde op WK shorttrack in Montreal, wereldtitel Choi

Xandra Velzeboer heeft bij de WK shorttrack in het Canadese Montreal brons gepakt in het allroundtoernooi. De 20-jarige shorttrackster die zaterdag goud pakte op de 500 meter en eerder zondag brons op de 100 meter, eindigde als vijfde in de superfinale over 3000 meter. Dat was voldoende voor de derde plaats in het klassement.

De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi veroverde de wereldtitel en volgde daarmee de afwezige Suzanne Schulting op. Het is de vierde allroundtitel voor de shorttrackster uit Zuid-Korea. Het zilver was voor Kim Boutin uit Canada.

Schulting moest zich vlak voor de WK afmelden na een positieve coronatest. De Friezin pakte vorig jaar bij de WK in Dordrecht haar tweede allroundtitel en ook nog drie afstandstitels en goud op de aflossing.