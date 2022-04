Australiër Welsford spurt naar winst vijfde rit Ronde van Turkije

De Australiër Sam Welsford heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Turkije. De renner van Team DSM won na een rit over 186 kilometer van Manisa naar Ayvalik de sprint van het peloton vóór de Belg Jasper Philipsen en de Nederlander Arvid de Kleijn. Cees Bol, ploeggenoot van Welsford bij DSM, eindigde als achtste. Enkele honderden meters voor de finish was er nog een valpartij in de sprintende meute.

De Argentijn Eduardo Sepúlveda behield de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van Turkije telt nog drie etappes.