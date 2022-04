Zverev bereikt halve finale van masterstoernooi in Monte Carlo

Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finale van het masterstoernooi in Monte Carlo bereikt. De Duitse nummer drie van de wereld versloeg de Italiaan Jannik Sinner in drie sets. Het werd 5-7, 6-3 en 7-6 (5) voor Zverev, die een vroege achterstand uiteindelijk omkeerde in een overwinning.

In de halve finales van het masterstoernooi in Monte Carlo neemt de Duitser het op tegen de winnaar van het duel tussen titelverdediger Stefanos Tsitsipas en de Argentijn Diego Sebastian Schwartzman, dat vrijdagavond plaatsvindt.

Eerder op vrijdag plaatsten de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina zich al voor de halve finales van het masterstoernooi. Daarin nemen Dimitrov en Davidovich Fokina het tegen elkaar op.

Novak Djokovic is al uitgeschakeld in Monte Carlo. Rafael Nadal heeft zich geblesseerd afgemeld.