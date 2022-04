Wielerploeg Team DSM met Arensman, Bol en Tusveld in Giro

Wielerploeg Team DSM verschijnt met Thymen Arensman, Cees Bol en Martijn Tusveld aan de start van de Giro d’Italia. Het Nederlandse drietal wordt aangevuld door Romain Bardet, Romain Combaud, Alberto Dainese, Nico Denz en Chris Hamilton.

“Onze belangrijkste focus zal liggen op het eindklassement met Bardet als belangrijkste renner en we hebben jongens in uitstekende staat om dat doel te ondersteunen. Daarnaast gaan we voor de sprints met Dainese en Bol, die samen beschikken over explosieve kracht waar we in de Giro profijt van kunnen hebben”, aldus coach Matt Winston.

De 31-jarige Bardet schreef vrijdag de Ronde van de Alpen, zijn negen jaar jongere ploeggenoot Arensman werd derde.

De Ronde van Italiƫ begint op vrijdag 6 mei, in Hongarije.