Pogacar niet in Luik-Bastenaken-Luik na overlijden schoonmoeder

Tadej Pogacar neemt zondag niet deel aan Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker waarmee het wielervoorjaar wordt afgesloten. De Sloveen is naar zijn vaderland afgereisd omdat zijn schoonmoeder is overleden.

“Helaas zal ik zondag niet aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik. Het zijn een paar zware dagen geweest en ik dank iedereen voor het begrip en met name de teambazen van UAE Team Emirates.”, schreef de tweevoudig Tourwinnaar op sociale media.

Zijn ploeg meldde eerder nog dat Pogacar, vorig jaar winnaar in Luik, zaterdag zou terugkeren naar Belgiƫ. Pogacars verloofde is Urska Zigart, zelf ook wielrenster van de ploeg BikeExchange. Haar moeder had kanker, maar haar overlijden kwam onverwacht.

Pogacar en Zigart hadden eerder hun huwelijk verplaatst in de hoop dat Zigarts moeder het feest zou kunnen bijwonen. Pogacar wordt in de selectie van Team Emirates vervangen door de Amerikaan Brandon McNulty.