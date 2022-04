Schaatsster Leerdam voor twee jaar naar Jumbo-Visma

Schaatsster Jutta Leerdam heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij Jumbo-Visma, het team van coach Jac Orie. De afgelopen twee jaar kwam ze uit voor de door haar en haar partner opgezette ploeg Team Worldstream-Corendon. “Ik vind het supermooi dat ik nu deel uitmaak van Team Jumbo-Visma”, zegt de 23-jarige Leerdam in een persbericht van haar nieuwe ploeg.

“Ik heb de laatste tijd veel nagedacht, dingen op een rijtje gezet. Uiteindelijk denk ik dat ik met deze stap de juiste keuze heb gemaakt. Vanaf het moment dat ik met Jac sprak, voelde ik me welkom. Uit alles bleek dat de ploeg mij graag wilde hebben. Het respect voor mijn prestaties, maar ook voor mij als persoon spatte ervan af. Dat deed mij goed.”

Leerdam, afkomstig uit ‘s-Gravenzande, veroverde vorige maand voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel sprint. Op de Olympische Spelen van Beijing pakte ze zilver op de 1000 meter. Op die afstand was ze in 2020 al wereldkampioen, terwijl ze ook op de teamsprint bijdroeg aan twee wereldtitels. Ze werd de afgelopen jaren begeleid door coach Kosta Poltavets.

“Ik kijk met een positief gevoel terug op het afgelopen jaar”, zegt Leerdam. “Als persoon en als schaatsster ben ik in positieve zin gegroeid. Daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat Jac mij nog beter kan maken. Daarnaast kijk ik ernaar uit om aan te sluiten bij een grote groep schaatsers, waaronder enkele wereldkampioenen. Ik ben van mening dat als je winnaars bij elkaar zet dat elkaar alleen maar versterkt.”

Leerdam, met bijna 3,5 miljoen volgers zeer populair op Instagram, heeft grootse plannen. “De komende jaren ga ik mijn uiterste best doen om alles te winnen wat er te winnen valt. Alleen olympisch goud ontbreekt nog, waardoor ik ontzettend ‘eager’ ben om dat over vier jaar wel voor elkaar te krijgen. Ik heb superveel ambities, zo wil ik ooit ook nog een wereldrecord rijden. Ik denk dat ik met de begeleiding van Jac een heel eind kan komen. Ik heb onwijs veel zin in dit nieuwe hoofdstuk.”

“Ik ben ontzettend blij dat we erin zijn geslaagd om Jutta binnen te halen”, klinkt Orie al net zo enthousiast. “Ik zie haar als een enorme versterking voor ons team. Net als enkele andere schaatsers uit onze ploeg is Jutta iemand die bij iedere wedstrijd mee kan doen voor de winst.”