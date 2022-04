Tennisser Holger Rune heeft de kwartfinales van het graveltoernooi in München bereikt door Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, te verslaan.

De 18-jarige Deen had daar twee sets voor nodig. Het werd 6-3 6-2.

Rune, die 70e staat op de wereldranglijst, neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Emil Ruusuvuori uit Finland en de Amerikaan Maxime Cressy.

De Duitser Zverev was in 2017 en 2018 nog de beste speler van het graveltoernooi in München.