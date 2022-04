Handbalsters tegen olympisch kampioen Frankrijk in groepsfase EK

Het Nederlands vrouwenhandbalteam is bij het komende EK ingedeeld in een sterke poule. De loting koppelde de ploeg van bondscoach Per Johansson aan Frankrijk, Roemenië en Noord- Macedonië, een van de gastlanden. Frankrijk is verreweg de sterkste tegenstander, want die ploeg is regerend olympisch kampioen en eindigde bij het afgelopen WK als tweede.

Oranje won afgelopen zondag zijn laatste wedstrijd in de kwalificatie voor de Europese eindronde met 40-11 van Griekenland. De ploeg plaatste zich daardoor als ongeslagen groepswinnaar voor het EK, dat in november wordt gehouden in drie landen, te weten Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Nederland speelt zijn groepswedstrijden in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië.