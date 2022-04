Ook badmintonkoppel Jille/Van der Lecq naar halve finales EK

Na Robin Tabeling en Selena Piek in het gemengd dubbel zijn ook Ruben Jille en Ties van der Lecq doorgedrongen tot de halve finales van de Europese kampioenschappen badminton in Madrid. De mannen waren in de kwartfinales van de herendubbel in twee games te sterk voor de Noren Torjus Flaatten en Vegard Rikheim: 21-13 21-13.

Jille en Van der Lecq zijn als achtste geplaatst op het toernooi in de Spaanse hoofdstad. Hun tegenstander in de strijd om een plaats in de finale wordt later op donderdag bekend.

Voor Debora Jille en Cheryl Seinen eindigde het EK in de kwartfinales. Dat lag in de lijn der verwachtingen met het als eerste geplaatste koppel Gabriela en Stefani Stoeva als tegenstanders. De titelverdedigsters uit Bulgarije wonnen in twee games: 21-16 21-13.