Judoka Tsjakadoea veroordeeld tot herkansingen op EK

Tornike Tsjakadoea is bij de EK judo in Sofia veroordeeld tot de herkansingen. Het Nederlandse lichtgewicht verloor in de klasse tot 60 kilogram in de kwartfinales van Lujumi Chjvimiani uit Georgiƫ.

Met nog ruim 30 seconden op de klok noteerde Chjvimiani, de wereldkampioen van 2019, een waza-ari. Hij had net daarvoor zijn tweede straf gekregen. Een derde straf zou het einde van de wedstrijd hebben betekend.

In de herkansingen neemt de 25-jarige Tsjakadoea het op tegen Balabay Aghayev uit Azerbeidzjan. Mocht de Nederlander in de herkansingen twee duels winnen, dan verzekert hij zich van een bronzen medaille.

Eerder op de dag had Tsjakadoea in Bulgarije gewonnen van de Portugees Rodrigo Costa Lopes en van Daniel Leutgeb uit Oostenrijk.