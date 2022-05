Wimbledon-finalist Anderson (35) stopt met tennissen

Kevin Anderson beëindigt zijn tennisloopbaan. De 35-jarige Zuid-Afrikaan meldt dat dinsdag op Twitter. Anderson verloor in 2017 de finale van de US Open van Rafael Nadal en in 2018 moest hij in de eindstrijd van Wimbledon zijn meerdere erkennen in de Serviër Novak Djokovic.

“Mijn lange tennisreis heeft me geholpen de man te worden die ik nu ben. Vandaag kwam ik eindelijk tot de moeilijke beslissing om te stoppen met professioneel tennis”, schrijft Anderson, die regelmatig te maken had met blessures. “Als kind vertelde mijn vader me altijd dat succes niet wordt bepaald door resultaten, maar door de moeite en opoffering die je doet om de beste te worden die je kunt zijn. Ik heb mijn best gedaan.”

Anderson begon zijn tennisloopbaan in 2007. In 2018 behaalde hij met de vijfde plaats zijn hoogste positie op de wereldranglijst.