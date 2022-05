Van der Poel behoudt leiderstrui Giro met tweede plek in tijdrit

Mathieu van der Poel heeft in de tweede etappe van de Giro d’Italia zijn roze leiderstrui met succes verdedigd. De wielrenner van Alpecin-Fenix finishte in de tijdrit over ruim 9 kilometer in Boedapest in 11.53 minuten als tweede. Daarmee was hij 3 seconden langzamer dan de Brit Simon Yates die won in 11.50.

Het was een individuele tijdrit over ruim 9 kilometer met start en finish in de Hongaarse hoofdstad. De laatste 1,3 kilometer moest er worden geklommen.

Yates dook 5 seconden onder de tijd van Tom Dumoulin. De Nederlands kampioen tijdrijden van Jumbo-Visma had vlak daarvoor met 11.55 de tijd van de Italiaan Matteo Sobrero verbeterd. Uiteindelijk bleek de tijd van Dumoulin goed voor de derde plaats. Wilco Kelderman werd met 12.07 zevende. Thymen Arensman finishte als tiende met 12.08.

In het algemeen klassement heeft Van der Poel 11 seconden voorsprong op Yates. Dumoulin staat derde op 16 seconden en Kelderman vijfde op 24 seconden. Bauke Mollema, die de veertiende tijd neerzette, staat achtste op 28 seconden van zijn landgenoot.

Zondag volgt de laatste rit op Hongaarse bodem, een vlakke rit van Kaposvar naar Balatonf├╝red. Maandag vliegen de renners naar Sicili├ź waarna de Giro dinsdag verder gaat.