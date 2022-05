Alcaraz met stip naar zesde plaats wereldranglijst tennis

Tennissensatie Carlos Alcaraz is weer fors gestegen op de wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard klimt door zijn zege in het masterstoernooi van Madrid van de negende naar de zesde plaats. Alcaraz won in Madrid onder anderen van Novak Djokovic en Rafael Nadal, die op de ATP-ranking nog boven hem staan. Djokovic handhaaft zich op de eerste plaats en Nadal op de vierde.

Botic van de Zandschulp zakt één plek en is nu de nummer 32 van de wereld. Nederlands beste tennisser treft maandag op het graveltoernooi van Rome de Amerikaan Sebastian Korda in de eerste ronde. Tallon Griekspoor levert tien posities in en zakt naar de 67e plaats. Griekspoor heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdschema in Rome en treft in de eerste ronde de Argentijn Sebastian Baez.

De Poolse Iga Swiatek kwam afgelopen week door een schouderblessure niet in actie, maar ze behoudt toch de eerste plaats op de wereldranglijst bij de vrouwen. Opvallendste stijger is de Tunesische Ons Jabeur, die door haar overwinning in Madrid van de tiende naar de zevende plaats klimt. Arantxa Rus is nog altijd de enige Nederlandse in de top 100; ze blijft 74e.