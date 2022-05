Alonso door tijdstraffen buiten de punten in Formule 1-race Miami

Fernando Alonso heeft bij de Grote Prijs van Miami in de Formule 1 voor straf in totaal drie plaatsen ingeleverd in de eindklassering. De Spaanse coureur van Alpine kreeg twee keer een tijdstraf van 5 seconden. De eerste was voor het veroorzaken van een aanrijding met de Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri), de tweede voor het oneerlijk voordeel halen voor het afsnijden van een bocht in de voorlaatste ronde. Alonso passeerde de finishvlag als achtste, maar kwam door de 10 strafseconden op de elfde plaats terecht in de uitslag. Hij bleef daardoor buiten de punten.

De Canadees Lance Stroll (Aston Martin) profiteerde. Hij schoof op naar de tiende plaats en verdiende daarmee 1 WK-punt.