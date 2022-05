Atlete Schippers op 100 meter bij FBK Games in Hengelo

Atlete Dafne Schippers neemt op 6 juni deel aan de FBK Games. Dat maakte de organisatie van het atletiekevenement in Hengelo woensdag bekend. Schippers zal op tweede pinksterdag starten op de 100 meter. Het wordt een van haar eerste wedstrijden van het seizoen.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter werkt onder haar nieuwe coach Wigert Thunnissen aan een rentree op niveau. De Olympische Spelen van Tokio liepen voor haar uit op een teleurstelling.

“Ik heb samen met een nieuw team van krachttrainers en Wigert ongelooflijk hard en in detail gewerkt aan mijn herstel om geleidelijk weer wedstrijdfit te worden. We hebben mooie stappen gemaakt”, laat Schippers via de FBK Games weten. “Ik heb veel zin om weer aan de start in Hengelo te staan. Ik heb zo veel mooie herinneringen aan de FBK Games en het is gewoon lekker om weer voor thuispubliek te lopen. Dat geeft me altijd wat extra’s.”

Wedstrijddirecteur Ellen van Langen is verguld met de komst van Schippers. “Ik ben ontzettend blij dat Dafne opnieuw gekozen heeft voor de FBK Games. Het is even geleden dat de atletiekwereld haar in actie heeft gezien en ik verwacht dan ook een heel enthousiast thuispubliek om Dafne weer te zien schitteren”, aldus Van Langen.

Schippers is niet de enige trekpleister op de wedstrijd die deel uitmaakt van de wedstrijdencyclus World Athletics Continental Tour Gold. Ook Femke Bol (400 meter horden) en de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis, de wereldrecordhouder, hebben hun komst naar Hengelo toegezegd.