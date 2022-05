Handbalkeepster Wester in verwachting van eerste kind

Handbalster Tess Wester is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakte de doelvrouw van Oranje woensdag samen met haar vriend en voetballer Mart Lieder bekend via Instagram.

“Je kunt het nog niet zien, maar binnenkort zijn we met z’n drieĆ«n”, schrijft het tweetal. Op de bijbehorende foto houden ze een speen en babysokjes vast.

Wester kondigde eind april aan dat ze haar Roemeense club CSM Boekarest aan het eind van het seizoen zou gaan verlaten. In Roemeniƫ kon de keepster van de Nederlandse ploeg haar draai moeilijk vinden. Lieder voetbalt bij FC Emmen, de club die kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie en volgend seizoen in de Eredivisie actief zal zijn. De 32-jarige Lieder is momenteel herstellende van een kruisbandblessure.

In maart maakte international Lois Abbingh al bekend zwanger te zijn. Wester en Abbingh werden in 2019 met Oranje wereldkampioen in Japan.