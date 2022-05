Tennisser Zverev door naar achtste finales in Rome

Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het masterstoernooi in Rome. De mondiale nummer 3 versloeg de Argentijnse qualifier Sebastian Báez met 7-6 (6) en 6-3. Báez was in de eerste ronde nog te sterk voor de Nederlandse Tallon Griekspoor, maar de mondiale nummer 37 kon tegen Zverev niet voor een stunt zorgen.

Zverev neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan Tommy Paul en de Australiër Alex de Minaur. Hij won het toernooi in Rome in 2017 al eens. Ook in 2018 stond Zverev in de finale, maar die verloor hij destijds van Rafael Nadal.

Afgelopen weekend was Zverev nog verliezend finalist op het masterstoernooi in Madrid, waar hij onderuit ging tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen plaatste Aryna Sabalenka, de mondiale nummer 8 uit Belarus, zich voor de achtste finales in Rome. Zij versloeg de Chinese Shuai Zhang (6-2, 6-0).