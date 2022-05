Honkballer Bogaerts bezorgt Boston Red Sox zege met late homerun

Honkballer Xander Bogaerts heeft Boston Red Sox met een homerun een overwinning bezorgd in de Major League. De 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse Koninkrijksteam, sloeg in de thuiswedstrijd tegen Houston Astros de bal in de achtste inning over de hekken van Fenway Park.

Bogaerts nam een ploeggenoot mee die op het tweede honk stond, waardoor de Red Sox uitliepen naar een voorsprong van 6-3. De ploeg uit Boston stelde de zege in de laatste inning veilig. Bogaerts, de korte stop van de Red Sox, sloeg zijn derde homerun van dit jaar.

Boston Red Sox is moeizaam begonnen aan het seizoen. De negenvoudig winnaar van de World Series verloor 21 van de 35 wedstrijden. Bogaerts werd in 2013 en 2018 met de Red Sox kampioen van de MLB.