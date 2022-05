KNGU moet coach Kooistra toelaten tot delegatie World Cup Varna

Turncoach Wolther Kooistra mag toch mee naar de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna. De coach won het kort geding dat hij had aangespannen tegen gymnastiekunie KNGU, waarin hij eiste dat de bond hem als coach van pupil Sanna Veerman meeneemt naar het toernooi dat van 26 tot en met 29 mei plaatsvindt.

De KNGU besloot in eerste instantie om Kooistra thuis te laten ten behoeve van “rust en de continu├»teit binnen de begeleidingsstaf.” Dolf Segaar, de advocaat van Kooistra, liet daarop weten via het kort geding te willen bekijken of de bond de juiste beslissing had genomen. Het kort geding diende maandag in de rechtbank van Zutphen.

Op basis van de uitspraak van de kortgedingrechter moet de turnbond nu terugkomen op haar eerdere besluit. “De KNGU verbindt zich aan het Nederlands recht en dat betekent dat we Wolther zullen toevoegen aan de delegatie. Er zal nog moeten worden bekeken of hij meegaat in ‘plaats van’ of in ‘aanvulling op’, maar dat hij meegaat staat wat ons betreft vast”, laat Ton Leeggangers, de interim-directeur van de KNGU, weten.

De afgelopen twee jaar stond Kooistra vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) buiten de lijnen. Tijdens die procedure werd Kooistra door de bond uitgesloten van deelname aan delegaties.

In april werden Kooistra en zijn vrouw Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) was onvoldoende vast komen te staan dat de trainers van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig zouden hebben gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement. Tegen Kooistra en Werkhoven werden in ieder geval vier aangiften gedaan wegens grensoverschrijdend gedrag.