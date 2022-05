Van Rijthoven naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

Tennisser Tim van Rijthoven heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De Nederlandse nummer 202 van de wereld was te sterk voor Emilio Gómez, de mondiale nummer 149 uit Ecuador. Het werd 6-4 6-2 voor de 25-jarige Van Rijthoven.

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Fransman Enzo Couacaud of de Duitse routinier Philipp Kohlschreiber. Van Rijthoven moet drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Later op dinsdag komen ook Richèl Hogenkamp, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono in actie tijdens de kwalificaties voor Roland Garros. Bij de mannen probeert ook Jesper de Jong een plek in het hoofdtoernooi te bemachtigen.

Suzan Lamens kwam maandag al in actie. Zij plaatste zich moeiteloos voor de tweede kwalificatieronde door Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 te verslaan.