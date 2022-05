Boksster Heijnen mist WK-finale en eindigt met brons

Boksster Chelsey Heijnen heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Istanbul niet weten te plaatsen voor de finale. Heijnen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, verloor in de halve finale van de Algerijnse Imane Khelif. De debutante eindigt haar WK zodoende met een bronzen medaille, die de verliezers van de halve finales krijgen omgehangen.

Door haar prestaties in Istanbul verzekerde Heijnen zich eerder al van de A-status van NOC*NSF. Daarmee krijgt Heijnen meer financiƫle mogelijkheden in haar route naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Voor de Spelen van Parijs moet Heijnen wat ‘aftrainen’, zoals bondscoach Sayit Yanik het noemt. Haar gewichtsklasse (-63) is geen olympische klasse en dus mikt Heijnen op de categorie tot 60 kilogram.

In Turkije was Heijnen de enige Nederlandse deelneemster.