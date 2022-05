Medvedev rekent zichzelf niet tot titelkandidaten Roland Garros

Daniil Medvedev rekent zichzelf niet tot de titelkandidaten voor Roland Garros. De Russische nummer 2 van de wereld, die recent een kleine rugoperatie heeft ondergaan, verloor dinsdag in Genève zijn eerste partij op gravel van het jaar.

“Ik ben geen favoriet, maar ik wil wel goed spelen. Als ik mijn niveau weer kan vinden, kan ik gevaarlijk zijn. Voor mijn lichaam is het een gevaarlijke ondergrond en elk jaar heb ik problemen, waardoor ik niet 100 procent ben”, zei Medvedev na zijn nederlaag tegen Richard Gasquet. De nummer 75 van de wereld won met 6-2 7-6 (5) op het voorbereidingstoernooi in Zwitserland.

“Ik speel niet mijn beste tennis op gravel, maar ik weet dat ik in staat ben om ​​goede resultaten te boeken, zoals ik in het verleden heb gedaan. Maar daarvoor moet ik ‘in the zone’ zijn. Ik voel me niet zo zelfverzekerd op gravel als op andere ondergronden, daarom verloor ik met 7-5 in de tiebreak. Het is teleurstellend, maar ik heb in mijn carrière moeilijkere nederlagen geleden.”

Medvedev reist nu door naar Parijs, waar zondag het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint. Op het eerste grandslamtoernooi van 2022, de Australian Open, haalde Medvedev de finale. Rafael Nadal bleek in vijf sets te sterk.

Vorig jaar haalde de 26-jarige Medvedev de kwartfinales op Roland Garros, zijn beste resultaat. Tot vorig jaar won hij nog nooit een wedstrijd in het hoofdtoernooi in Parijs.