Verstappen aast in Spanje op bekend terrein op ‘hattrick’

Max Verstappen aast komend weekeinde in Barcelona op zijn derde achtereenvolgende zege in de Formule 1. De wereldkampioen bevindt zich op bekend terrein. In 2016 won hij in zijn allereerste race voor Red Bull op het Circuit de Catalunya de Grote Prijs van Spanje. Hij was destijds de eerste Nederlandse winnaar én de jongste winnaar ooit van een grand prix.

Verstappen won ook de afgelopen twee races van dit seizoen, in Miami en Imola. Als hij opnieuw wint, scoort hij de tweede ‘hattrick’ in zijn carrière. Vorig jaar won hij achtereenvolgens de Grands Prix van Frankrijk, Oostenrijk en Stiermarken.

“Ik heb weer veel zin in racen in Barcelona. Ik bewaar veel mooie herinneringen aan die eerste zege in 2016, toen ik 18 was”, zei Verstappen in aanloop naar de zesde race van dit seizoen. “Het circuit van Barcelona kennen we ook heel goed vanwege de vele testraces die we hier de afgelopen jaren hebben gedaan, dus in tegenstelling tot Miami hebben we een aanzienlijke hoeveelheid data om te gebruiken in aanloop naar de race. Hopelijk kunnen we het momentum van de laatste races vasthouden.”

De Limburger weet zich verzekerd van een gemotiveerde teamgenoot. Sergio Pérez is onlangs opnieuw vader geworden. “Het zou fantastisch zijn als ik onze baby Emilio kan verwelkomen met een geweldig resultaat”, aldus de Mexicaan, die ietwat gefrustreerd was over zijn vierde plaats in Miami. Pérez had tijdens de race eventjes problemen met zijn motor en verloor daardoor kostbare seconden. “Ik baalde, want ik had de snelheid om de Ferrari’s te verslaan. Hopelijk kunnen Max en ik in Barcelona weer voor een één-twee gaan, zoals in Imola.”

Verstappen heeft inmiddels drie races gewonnen dit seizoen, maar hij is ook twee keer uitgevallen. Daardoor is zijn achterstand in het kampioenschap op leider Charles Leclerc van Ferrari nog altijd 19 punten. Teambaas Christian Horner van Red Bull verwacht ook in de Grote Prijs van Spanje weer een spannende strijd met Ferrari. “De Red Bull en de Ferrari doen niet veel voor elkaar onder en het is ook mooi om te zien dat Max en Charles genieten van hun strijd op de baan. Die twee hebben veel respect voor elkaar.”