Bijrol Nederlandse atleten bij Diamond League in Birmingham

De Nederlandse atleten Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben bij de Diamond League in Birmingham een bijrol vertolkt op de 400 meter. Bonevacia, de houder van het Nederlands record met 44,48 seconden, eindigde als zesde in 46,37. Dobber kwam in de race met negen atleten als laatste over de finish in 47,61. De Brit Matthew Hudson-Smith zegevierde in Birmingham in 45,32.

In de B-finale van de 100 meter eindigde Taymir Burnet als vijfde in 10,47. De 19-jarige Xavi Mo-Ajok werd zevende in 10,49, voor Joris van Gool (10,58). Nederland was in Birmingham ook vertegenwoordigd op de 4×100 meter. Burnet, Van Gool, Hensley Paulina en Raphael Bouju eindigden als vierde in 38,88, Canada zegevierde in 38,31. De Nederlandse vrouwen werden gediskwalificeerd.

De Britse Dina Asher-Smith won bij afwezigheid van de licht geblesseerde vijfvoudig olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah uit Jamaica de 100 meter bij de vrouwen in 11,11. Bij de mannen zegevierde de Canadees Aaron Brown in 10,13. De Sloveense discuswerper Kristjan Ceh maakte indruk met een winnende worp van 71,27 meter, de beste prestatie dit jaar ter wereld.