Simon Yates wint spectaculaire etappe in Giro, Carapaz pakt roze

De Britse wielrenner Simon Yates heeft in de Ronde van Italië de veertiende etappe gewonnen, een spectaculaire rit over bijna 150 kilometer met heel wat beklimmingen rond Turijn. De 29-jarige klimmer van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco sprong in de finale weg uit een groep van zes renners. Richard Carapaz uit Ecuador nam de roze leiderstrui over van de Spanjaard Juan Pedro López, die bijna 4,5 minuut na Yates als tiende over de finish kwam.

Yates boekte zijn tweede ritzege in deze Giro. De Brit won in het openingsweekeinde de korte tijdrit in Boedapest. Yates zag vorige week in de etappe naar Blockhaus zijn kansen op een goed klassement vervliegen en richt zich daarom op ritzeges. “Het plan was om vandaag in een ontsnapping mee te gaan”, zei de Brit. “Ik heb het een paar keer geprobeerd in het begin van de etappe, maar ik kreeg geen ruimte en moest dus van tactiek veranderen. Gelukkig besloten de renners van Bora-hansgrohe om voor het klassement te gaan rijden.”

Bora-hansgrohe, de ploeg van onder anderen Wilco Kelderman en de Australiër Jai Hindley, voerde tijdens de eerste beklimming van de Superga het tempo in het peloton op. De groep dunde daardoor flink uit. Onder anderen Thymen Arensman, de beste Nederlander op de elfde plek in het klassement, moest lossen.

Met iets minder dan 30 kilometer te rijden, ging Carapaz in de aanval toen de renners opnieuw de Superga beklommen. De Giro-winnaar van 2019 en de olympisch kampioen van Tokio pakte een voorsprong van zo’n 30 seconden, maar zag in de finale onder anderen Yates, Hindley, Vincenzo Nibali en João Almeida aansluiten. Klassementsleider López, die na de vierde etappe op de Etna de roze trui had overgenomen van Mathieu van der Poel, kon niet volgen. De Spanjaard van Trek-Segafredo vocht voor wat hij waard was, maar raakte het roze kwijt.

In de laatste kilometers sprong Yates weg uit de selecte groep vooraan. De Brit soleerde naar zijn zesde ritzege in de Giro. “Nee, dit maakt de teleurstelling op de Blockhaus niet goed. Maar ik hoop wel dat mijn benen de komende dagen zo blijven en dat ik nog meer ritzeges kan boeken”, zei Yates. Hindley kwam 15 seconden later als tweede over de streep, in gezelschap van Carapaz. In het klassement heeft de Ecuadoraan 7 seconden voorsprong op de Australiër en 30 seconden op de Portugees Almeida.

Tom Dumoulin stapte vroeg in de etappe af. De Giro-winnaar van 2017 stond op de 31e plaats in het klassement. “Het is leeg, het is op”, zei de Limburger gedesillusioneerd.