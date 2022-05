Basketballer Adebayo leidt Miami naar zege op Boston

Basketballer Bam Adebayo heeft Miami Heat naar een zege op Boston Celtics geleid. De 24-jarige Amerikaan had met 31 punten, tien rebounds en zes assists een groot aandeel in de winst van zijn ploeg in de play-offs (103-109).

Jimmy Butler miste de tweede helft van het duel. Een van de sterspelers van Miami viel uit met een knieblessure. Miami domineerde de wedstrijd maar het werd nog even spannend nadat Boston zich had terug geknokt naar een achterstand van slechts een punt (92-93).

Miami Heat leidt nu met 2-1 in de finale van de oostelijke divisie in de NBA. De ploeg die vier duels wint plaatst zich voor de eindstrijd van de play-offs tegen de winnaar van de westelijke divisie. In die finale leidt Golden State Warriors tegen Dallas Mavericks (2-0).