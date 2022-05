Verstappen prijst strategie en Pérez: een geweldige teamgenoot

Max Verstappen prees na zijn ietwat gelukkige zege in de Grote Prijs van Spanje omstandig zijn teamgenoot Sergio Pérez en de mannen van Red Bull achter de knoppen. “Het team heeft geweldig werk verricht. We kozen voor de juiste strategie en ik moet natuurlijk Sergio bedanken. Hij is een geweldige teamgenoot”, zei de wereldkampioen, die allereerst profiteerde van het feit dat zijn grote rivaal Charles Leclerc uitviel met een kapotte Ferrari en daarna alle medewerking kreeg van zijn Mexicaanse teamgenoot. Pérez voldeed, met lichte tegenzin, aan de opdracht Verstappen voorbij te laten gaan.

“Het was geen lekkere start”, zei Verstappen. “Eerst vloog ik van de baan af door een rukwind en ook mijn DRS werkte niet. Ik kon drukken op die knop wat ik wilde, maar hij werkte niet. Dat maakte het moeilijk om in te halen, maar we hebben er toch een happy end van kunnen maken door een goede strategie. We worden één en twee en dat is een prachtig resultaat.”

Leclerc scoorde geen punten door zijn uitvalbeurt, waardoor Verstappen zijn achterstand meer dan goed maakte en de leiding in het WK overnam. De Nederlander kwam op 110 punten en heeft er 6 meer dan de Monegask. “Charles reed in het begin van de race van mij weg, maar dat is dit seizoen vaker gebeurd, dus ik kan niet met zekerheid zeggen of de Ferrari’s dankzij hun ‘upgrades’ sneller dan wij zijn geworden. Hij viel ook te vroeg uit in de race om dat goed te kunnen beoordelen, maar zij lijken wel een stap voorwaarts te hebben gemaakt, dus aan ons de taak om ook weer de auto te verbeteren.”

Het mankement aan de DRS moet in ieder geval zo snel mogelijk worden verholpen, zei Verstappen. “Ik probeerde van alles om het systeem te laten werken, heb op het rechte stuk die knop wel vijftig keer ingedrukt. Het was vooral heel frustrerend, omdat ik daardoor George Russell niet kon inhalen. Het leverde wel een mooi duel op, maar het was ook een serieus probleem.”

Uiteindelijk viel de race na het uitvallen van Leclerc alsnog de kant op van Verstappen. “We gingen de race in met tal van opties, omdat we in deze hitte niet wisten hoe erg de bandenslijtage zou worden. Tijdens de race kozen we voor drie pitstops en dat bleek de juiste keuze. Ik had Sergio op eigen kracht waarschijnlijk ook wel ingehaald, maar het is veiliger om als teamgenoten niet met elkaar te vechten om de eerste plaats. Ik denk dat we ons weer hebben bewezen als team, we zijn flexibel en kunnen improviseren en snel aanpassen. En dan kun je het kampioenschap zomaar een voordelige wending geven.”