Djokovic eenvoudig naar tweede ronde op Roland Garros

Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd op Roland Garros eenvoudig gewonnen. De nummer 1 van de wereld won in Parijs in drie sets van de Japanner Yoshihito Nishioka: 6-3 6-1 6-0. Na net geen twee uur maakte de als eerste geplaatste Serviër het op het eerste matchpoint af.

Voor Djokovic die vorig jaar Roland Garros voor de tweede keer op zijn naam schreef, was het zijn eerste optreden op een grandslamtoernooi dit jaar. Hij mocht van de Australische autoriteiten niet deelnemen aan de Australian Open eerder dit jaar en kon daar zijn titel niet verdedigen. Ook kwam hij niet in actie op de masterstoernooien in de Verenigde Staten eerder dit jaar. Hij won recentelijk wel het masterstoernooi van Rome.

Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Slowaak Alex Molcan en de Argentijn Federico Coria.