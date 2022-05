Nadal wil zich tegen Van de Zandschulp weer iets verbeteren

Rafael Nadal wil zich vrijdag tegen Botic van de Zandschulp weer iets verbeteren ten opzichte van zijn twee eerste wedstrijden op Roland Garros. De 21-voudig grandslamkampioen hoopt over anderhalve week voor de veertiende keer de Coupe des Mousquetaires, de trofee die de winnaar in Parijs ontvangt, omhoog te houden.

“De voorbereiding was niet perfect, dus ik ben niet geweldig aan het toernooi begonnen. Maar het ging redelijk en ik ben positief over de dingen die ik heb laten zien”, zei Nadal woensdagavond na zijn zege op de Fransman Corentin Moutet (6-3 6-1 6-4).

“Natuurlijk is er ruimte voor verbetering en ik moet mezelf ook verbeteren als ik verder in het toernooi wil komen. Maar zoals ik al heb gezegd: vrijdag is weer een nieuwe dag om oplossingen te zoeken en het best mogelijke gevoel te pakken te krijgen. Het is een kwestie van elke dag investeren.”

Vrijdag neemt Nadal (35) het in de derde ronde op tegen Van de Zandschulp, de nummer 29 van de wereld die nog nooit op de grote banen speelde op Roland Garros. De 26-jarige Nederlander staat pas voor de tweede keer in het hoofdtoernooi in Parijs en heeft voor het eerst een geplaatste status op een grand slam.

In aanloop naar zijn favoriete grandslamtoernooi veroverde Nadal geen titel op gravel en er bestonden twijfels over zijn fysieke gesteldheid. In aanloop met het duel met Van de Zandschulp wilde hij het vooral over tennis hebben.

“Ik heb altijd alle vragen met veel respect beantwoord, maar zoals je je kunt voorstellen wil ik het nu over tennis hebben. Laten we na afloop kijken hoe het met mijn lichaam gaat”, aldus de nummer 5 van de wereld. “Ik kan hier niet ver komen als ik elke dag bezorgd ben over mijn fysieke problemen. Als er iets gebeurt, dan moet ik dat accepteren. Maar op dit moment ben ik gefocust op het tennis.”

Nadal kan titelhouder Novak Djokovic dit jaar al in de kwartfinales treffen en mogelijk is Carlos Alcaraz de tegenstander bij de laatste vier.