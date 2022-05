Van de Zandschulp verliest in Parijs in drie sets van Nadal

Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt voor een sensatie te zorgen op Roland Garros. De beste tennisser van Nederland moest in de derde ronde met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in dertienvoudig kampioen Rafael Nadal. In 2 uur en 11 minuten werd het 6-3 6-2 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp stond pas voor de eerste keer in de derde ronde op Roland Garros. De nummer 29 van de wereld, als 26e geplaatst, had nooit eerder een beschermde status op een grandslamtoernooi.

De partij werd gespeeld op het Court Suzanne Lenglen, de tweede baan op Roland Garros. Op de hoofdbaan, het Court Philippe Chatrier, spelen vrijdag de voornaamste concurrenten van Nadal voor de titel: Novak Djokovic en Carlos Alcaraz.

Nadal, de nummer 5 van de wereld, gaat in Parijs op voor zijn 22e grandslamtitel. Hij heeft één major meer gewonnen dan Djokovic en Roger Federer.

In de volgende ronde treft Nadal de Canadees Félix Auger-Aliassime, die als negende geplaatst is. Daarna wacht mogelijk al een ontmoeting met titelhouder Djokovic.