Zverev na opnieuw stroeve partij naar achtste finales in Parijs

Alexander Zverev is op Roland Garros doorgedrongen tot de vierde ronde. De als derde geplaatste Duitser speelde een stroeve partij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima, maar deze keer hoefde hij geen set af te staan: 7-6 (2) 6-3 7-6 (5).

De 25-jarige Zverev overleefde in de vorige ronde een wedstrijdpunt tegen de Argentijn Sebastián Báez. Zverev is ingedeeld in de gunstige helft van het schema en treft nu in de achtste finales de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Als hij die partij ook wint, volgt in de kwartfinale mogelijk een ontmoeting met het grote Spaanse talent en tevens titelkandidaat Carlos Alcaraz.