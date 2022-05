Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld in Ostrava

De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het Elite 16-toernooi in Ostrava blijven steken in de kwartfinales. Stam en Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren, moesten het afleggen tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Depré: 17-21 28-30. Ze gaven in de tweede set een flinke voorsprong uit handen.

Stam (23) en Schoon (20) hadden alle groepswedstrijden op het Tsjechische zand overtuigend gewonnen. Het jonge Nederlandse koppel, dat vorig jaar debuteerde op de Olympische Spelen van Tokio, is bezig aan een sterk seizoen. Ze stonden al drie keer in een finale en wonnen in maart het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Rosarito.

In het mannentoernooi in Ostrava spelen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zaterdagmiddag in de kwartfinales tegen het Braziliaanse duo Alison/Guto.