Spanjaard Alcaraz op Roland Garros overtuigend langs Chatsjanov

Carlos Alcaraz heeft zich zondag in de vierde ronde van Roland Garros niet laten verrassen. Het 19-jarige Spaanse tennistalent won in drie sets overtuigend van de Rus Karen Chatsjanov: 6-1 6-4 6-4. De partij duurde iets langer dan 2 uur.

In de kwartfinales neemt Alcaraz het op tegen de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev. Alcaraz is zelf de nummer 6 van de plaatsingslijst. Zverev en Alcaraz waren eerder in het toernooi dicht bij uitschakeling. Beide spelers overleefden een wedstrijdpunt.

De winnaar van de confrontatie tussen Zverev en Alcaraz neemt het in de halve eindstrijd op tegen Novak Djokovic of Rafael Nadal.