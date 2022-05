Koolhof niet naar laatste vier dubbeltoernooi Roland Garros

Het is Wesley Koolhof niet gelukt de halve finales te bereiken van het dubbelspeltoernooi op Roland Garros. De beste dubbelspeler van Nederland verloor samen met de Brit Neal Skupski in drie sets van Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos. Het werd 3-6 6-3 6-4 voor de nummers 4 van de plaatsingslijst.

Koolhof (33) en Mektic (32) waren als zesde geplaatst in Parijs. Ze hebben dit seizoen al vier titels gepakt. Begin dit jaar verloren ze op de Australian Open ook in de kwartfinales.

Koolhof heeft nog geen grandslamtitel gepakt. In 2020 stond hij wel in de finale van de US Open.

Maandag schaarden Matwé Middelkoop en Jean-Julien Rojer zich wel bij de laatste vier van het mannendubbelspel. Zij nemen het nu tegen elkaar op. Rojer vormt een koppel met Marcelo Arévalo uit El Salvador, Middelkoop speelt samen met Rohan Bopanna uit India.

Rojer (40) heeft twee grandslamtitels veroverd, Middelkoop (38) was nog nooit de beste op een major.